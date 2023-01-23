『ペニー コンプリート 22 レッド ステープル PENNY/PNYCOMP22541 Penny COMPLETE 22 RED Staple スケートボード 22インチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 00時 59分に出品され04月22日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
送料込 (北海道/沖縄除く)同梱可。平日12時までで即日発送！
【メーカー】 Penny Skateboards
【シリーズ】 PENNY CLASSIC
【型番】 PNYCOMP22541
【素材】 プラスチック
【サイズ】 22インチ
【カラー】 RED Staple
【スペック】
デッキ長さ57×幅15cm
トラック：3インチ
ウィール：59mm
ベアリング：Abec 7
並行輸入品
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¥ 7527
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 7527
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 7
¥ 7527
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ピンク， 7
¥ 7527
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 7527
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 8
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¥ 7525
落札価格7546円
77 入札履歴
終了
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