『ペニー コンプリート 22 レッド ステープル PENNY/PNYCOMP22541 Penny COMPLETE 22 RED Staple スケートボード 22インチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 00時 59分に出品され04月22日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料込 (北海道/沖縄除く)同梱可。平日12時までで即日発送！



【メーカー】 Penny Skateboards



【シリーズ】 PENNY CLASSIC



【型番】 PNYCOMP22541



【素材】 プラスチック



【サイズ】 22インチ



【カラー】 RED Staple



【スペック】

デッキ長さ57×幅15cm

トラック：3インチ

ウィール：59mm

ベアリング：Abec 7



並行輸入品