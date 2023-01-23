『キャロウェイ レディース ゴルフウェア 長袖 ウインドブレーカー 春 夏 フラワージャカード クルーネックニット C23118201 Callaway【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 11時 45分に出品され04月07日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フラワージャカードクルーネックニット コットンの風合いの良さとポリエステルの機能性を兼ね備え、それぞれの配色がトレンド感あるハイゲージセーターです。 太めのボーダーに大きなフラワー柄を入れ、インパクトある1枚にデザインしました。 セーターならではの着心地の良さ、動いた時のストレスのなさがおすすめポイントです。 アルペンカラー(メーカーカラー)： ベージュ(ベージュ) ネイビー(ネイビー) ホワイト(ホワイト) 素材：本体/アクリル51％ 綿49％ リブ部分/アクリル49％ 綿42％ ナイロン8％ ポリウレタン1％ ネックタイプ：クルー タイプ：被り サイズ： S：対象身長/154-162cm 対象胸囲/78-82cm M：対象身長/157-165cm 対象胸囲/80-84cm L：対象身長/160-168cm 対象胸囲/82-86cm XL(LL・O)：対象身長/163-171cm 対象胸囲/84-88cm 生産国：中国 2023春夏モデル アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO ゴルフ5 GOLF5 ごるふ5 ごるふふぁいぶ ゴルフ ゴルフウェア 長袖ウインドブレーカー 長トレーナー 春夏 レディース レディ LD golfwear_cl_23ss 【sm_l_sw】 【szS】【sm_l_sw】 【szS】