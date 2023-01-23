『ワンピース レディース フィラ フィラゴルフ FILA GOLF ゴルフウェア 752-406【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 18時 20分に出品され03月27日 18時 20分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フィラ フィラゴルフ FILA GOLF レディース

表記サイズ

M(M) L(L) LL(LL)

メーカー対応サイズ

M 胸囲79-85cm

L 胸囲84-90cm

LL 胸囲89-95cm

素材

本体 ポリエステル100％

背当て ポリエステル100％

両脇部分 ポリエステル85％ ポリウレタン15％

スカート裏地 ポリエステル100％

リブ ポリエステル95％ ポリウレタン5％

機能

ストレッチ 伸縮性 吸汗 速乾 UVカット Dカン付 スカート部分のみ裏地付

カラー

ネイビー(NV) ブルー(BL) ホワイト(WT)

説明

「FILA GOLF」の文字をランダムに組み合わせ、マット糸と光沢糸でさりげなく表現。

両脇にロゴライ ンを取り入れ、スポーティーなデザインに。

ワンピース ノースリーブ ポロワンピース UVカット 吸汗速乾 ロゴジャガード素材 ロゴプリント配色切替え ウエストリブ

吸汗速乾 QUICK-DRYING・・・汗を素早く吸収し素早く生地表面で拡散

UVカット UV CUT ・・・有害な紫外線を防止します。（白や淡色の生地部分は、使用状況により日焼けをする場合があります） TOPS BOTTOMS 752406