『DINO Ferrari DANGE OF DEATH BS-01 拡大版 オートボット ディーノTransformers フェラーリトランスフォーマー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 45分に出品され04月03日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BS-01



材質：ABS+合金



高さ：約18cm



生産地：中国製