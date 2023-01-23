『CFD販売 ノートPC用 メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 16GB×2枚 1.2V対応 260pin SO-DIMM (無期限保証)【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 09時 24分に出品され04月22日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【区分】ノートPC向け
【規格】DDR4-2666 (PC4-21300)
【容量】16GB (16GBx2枚)
【特徴1】メモリ相性保証サービス
【特徴2】永久保証対応
※当店一部商品はAmazonマルチチャネルサービスを利用して配送しておりますため、商品に管理バーコードが貼付されている場合がございます。予めご了承ください。
Brook XB Fighting Board XBファイティングボード アーケードコントローラー用変換基板Xbox SeriesX/S X
¥ 7532
デススマイルズ Xbox 360 プラチナコレクション
¥ 7532
マンクスTT スーパーバイク
¥ 7532
ゲーム Hunting Simulator 2 (輸入版:北米) - Xbox Series X
¥ 7531
Casematix ポータブルゲームケース Razer Kishiユニバーサルモバイルコントローラーとセレクトアクセサリーに対応 - ブラックキャリー
¥ 7529
全国縦断ウルトラ心理ゲーム
¥ 7527
英雄伝説 空の軌跡FC:改 HD EDITION - PS3
¥ 7527
ノースガード- PS4
¥ 7527
デジモンストーリー ロストエボリューション(特典なし)
¥ 7527
【PS4 PS3 PC対応】タクティカルアサルトコマンダー K2 for PS4 PS3 PC
¥ 7527
キャロライナヘレラ 212 EDT 60ml
¥ 7527
任天堂純正品Joy-Con (L) ネオングリーン/ (R) ネオンピンク
¥ 7527
OWL マイクロ SDカード 512 GB Extreme UHS-1 U3 V30 Nintendo Switch メーカー動作確認済 m
¥ 7527
EVE ghost enemies 初回限定版 【同梱物】スペシャル原画集 - Switch
¥ 7526
ゲーム XBOX PC6PCS Battery Back Door Lid Cover Case for Xbox One Controller Replacement (＿並行輸入品
¥ 7526
スーパーヒーロー作戦
¥ 7524
NEOGEO MVSX HOME ARCADE クラシック レトロアーケード 用 防気泡・フッ素防汚コート!光沢保護フィルム Crystal Shield 3枚セット
¥ 7523
NEOGEO MVSX HOME ARCADE クラシック レトロアーケード 用 防気泡・フッ素防汚コート!光沢保護フィルム Crystal Shield 3枚セット
¥ 7523
落札価格7545円
368 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！