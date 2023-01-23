『CFD販売 ノートPC用 メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 16GB×2枚 1.2V対応 260pin SO-DIMM (無期限保証)【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 09時 24分に出品され04月22日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【区分】ノートPC向け

【規格】DDR4-2666 (PC4-21300)

【容量】16GB (16GBx2枚)

【特徴1】メモリ相性保証サービス

【特徴2】永久保証対応

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