『Fosi Audio BOX X3 5654W フォノ 真空管プリアンプ MMフォノグラフ用ターンテーブルプリアンプ Bluetooth 5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 29分に出品され03月07日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fosi Audio BOX X3 5654W フォノ 真空管プリアンプ MMフォノグラフ用ターンテーブルプリアンプ Bluetooth 5
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 18.70 cm
奥行 : 25.90 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7545円
358 入札履歴
終了
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