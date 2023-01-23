『Fosi Audio BOX X3 5654W フォノ 真空管プリアンプ MMフォノグラフ用ターンテーブルプリアンプ Bluetooth 5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 29分に出品され03月07日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fosi Audio BOX X3 5654W フォノ 真空管プリアンプ MMフォノグラフ用ターンテーブルプリアンプ Bluetooth 5



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 25.90 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。