『勝星 ウレタンコーティング手袋 指先フィットライナー白 T-281 SS 10双組×5（同梱・代引き不可）【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 10時 46分に出品され03月25日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 軽作業などに手軽に使える使い心地の良い手袋です。 生産国:中国 素材・材質:繊維部:ナイロン(13G)樹脂部:ポリウレタン 仕様:手洗い可能