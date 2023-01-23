『勝星 ウレタンコーティング手袋 指先フィットライナー白 T-281 SS 10双組×5（同梱・代引き不可）【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 10時 46分に出品され03月25日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
軽作業などに手軽に使える使い心地の良い手袋です。 生産国:中国 素材・材質:繊維部:ナイロン(13G)樹脂部:ポリウレタン 仕様:手洗い可能
勝星 ウレタンコーティング手袋 フィットライナー白 T-280 M 10双組×5（同梱・代引き不可）
¥ 7545
勝星 ウレタンコーティング手袋 フィットライナー白 T-280 L 10双組×5（同梱・代引き不可）
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落札価格7545円
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終了
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