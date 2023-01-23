『UNIX(ユニックス) スーパータフスライダー BX74-09【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 42分に出品され03月31日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

UNIX(ユニックス) スーパータフスライダー BX74-09



【商品説明】

・サイズ:100cm×31cm×14.5cm

・収納時サイズ:20.5cm×31cm×55cm

・材質:スチール(フレーム)/PE(足台・脚周り)

・重さ:14kg



【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 56.80 cm

重量 : 7.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。