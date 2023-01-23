『UNIX(ユニックス) スーパータフスライダー BX74-09【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 42分に出品され03月31日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,545円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UNIX(ユニックス) スーパータフスライダー BX74-09
【商品説明】
・サイズ:100cm×31cm×14.5cm
・収納時サイズ:20.5cm×31cm×55cm
・材質:スチール(フレーム)/PE(足台・脚周り)
・重さ:14kg
【サイズ】
高さ : 16.20 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 56.80 cm
重量 : 7.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
UPstore バックネット 野球ネット ゴルフネット 升目2.5cm 防球ネット 硬式・軟式用野球ネット グリーンネット 持ち運び可能 簡
¥ 7542
Jaeger Sports ベースボール/ソフトボール エクササイズ J-バンド レギュラー - (13歳 と 以上) ブラック
¥ 7542
GoSports プライオメトリック重りボール 野球&ソフトボールトレーニング用 - パワーとメカニックを向上させる可変ウェイトボール -
¥ 7541
SUPER DEAL 練習用野球ネット 折り畳み式 バッティングネット ピッチングネット 軟式 硬式 打撃 投球練習 野球道具 屋外 室内
¥ 7541
GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365
¥ 7541
SKLZ Hitting Stick Batting Swing Trainer for Baseball and Softball， 14
¥ 7540
SSK(エスエスケイ) 野球 トレーニングバット 木製 リーグチャンプ TRAINING SBB7029 レッドラメ (20) 85cm
¥ 7540
広島東洋カープ 2007 前田智徳 2000本安打応援企画 マエコレ 第3弾 前田坊や Tシャツ (L)
¥ 7540
GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365
¥ 7540
ナガセケンコー トレーニングボール ケンコーサンドボールセット 1ダース KSANDBSET
¥ 7539
ネジ屋が作った 鉄バット 全長83cm 重量2.1kg 金属バット 手作り トレーニングバット
¥ 7539
スポーツ用品 Voodans 硬式・軟式用野球ネット 3m*1m?3m*10m 結束バンド付き (3m*7m)
¥ 7539
UCHIDA(ウチダ) Finger AII(フィンガーエースII) 木球タイプ シャドウピッチング用 少年用46cm FAW-W46 FA
¥ 7539
野球用品 SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 竹製 リーグチャンプ BAMBOO FUNGO SBB8005 ナチュラル 91cm
¥ 7538
Voodans 硬式・軟式用野球ネット 3m*1m?3m*10m 結束バンド付き (3m*9m)
¥ 7538
野球ネット軟式用 （44本グリーン） 2m×6m国産 自社加工
¥ 7538
DESCENTE デサント 野球 バックパック NVWH ネイビー×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 7538
DESCENTE デサント 野球 バックパック NVWH ネイビー×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 7538
落札価格7545円
369 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！