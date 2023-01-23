『コート チェスターコート メンズ ロングコート 厚手 防寒 中綿 紳士服 ビジネスコート ウールコート メンズファッション【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 09時 45分に出品され04月08日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,544円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 コート チェスターコート メンズ ロングコート 厚手 防寒 中綿 紳士服 ビジネスコート ウールコート メンズファッション色 ライトグレー ダークブルー ライトコーヒーサイズ M L XL 2XL 3XL素材：表地:ウール48.7% ポリエステル42.9% 他8.4% 裏地:ポリエステル100%中国製※記載サイズは平置き実寸になります。サイズ表記の数値に1-3cmの誤差が生じる場合がございます。※お使いの画面と実際のお色に若干の差がある場合がございます。※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。※ベルト、飾りやインナーなどは含みません。

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