『テトラ オールグラスアクアリウム420 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 12時 11分に出品され04月04日 12時 11分に終了予定です。即決価格は7,543円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

テトラ オールグラスアクアリウム420 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚



【商品説明】

・Ra92の高演色性、クラス最高レベルのルーメンの水槽用LEDライト。

・お手入れ簡単、静かな運転音のワンタッチフィルター付

・インテリアに映える美しいフレームレスのオールガラスのスリム水槽

・スタイリッシュなブラックシリコンの薄型オールグラスタンク

・初心者でもお洒落に簡単に観賞魚の飼育が始められる。



【サイズ】

高さ : 18.10 cm

横幅 : 27.30 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 6.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。