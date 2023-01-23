『Club 3D USB Type C 9-in-1 ハブ to HDMI 4K60Hz / VGA / 2x USB A / RJ45 /【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 52分に出品され03月31日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,543円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Club 3D USB Type C 9-in-1 ハブ to HDMI 4K60Hz / VGA / 2x USB A / RJ45 /
【商品説明】
・「Club 3D USB Type C 9-in-1 ハブ to HDMI 4K60Hz / VGA / 2x USB A / RJ45 / SD Micro カードスロット / USB C PD3.0 100W (CSV-1594)」は、１つのUSB Gen1 タイプC ポートを複数ポートへ拡張する進化した効率的なソリューションを提供します。
・デュアル1080P@60HzのSSTモードで2系統のビデオ出力をサポートします。各USB Gen1タイプAポートは、最大5Gbpsデータ転送をサポートします。また USB タイプAは最大7.5W(5V/1.5A) ダウンストリーム充電をサポートします。２つ
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 34.79 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7543円
192 入札履歴
終了
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