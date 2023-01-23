『Lulus ルルズ ナチュラルリース プリザーブドフラワー ドライフラワー サイズ:約25cm×約28cm Lulus-1377【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 13時 45分に出品され04月19日 13時 45分に終了予定です。即決価格は7,543円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lulus ルルズ ナチュラルリース プリザーブドフラワー ドライフラワー サイズ:約25cm×約28cm Lulus-1377



【商品説明】

・サイズ 25×28センチ



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。