『NISHI(ニシ・スポーツ) ケアディスク NT7990【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 18時 44分に出品され04月01日 18時 44分に終了予定です。即決価格は7,542円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NISHI(ニシ・スポーツ) ケアディスク NT7990
【商品説明】
・※コンクリートなどディスクの底面が破損しやすいところではマットをご使用ください。
・サイズ:(φ)210?×(H)50?
・材質:ナイロン
・耐荷重:100?
・重量:約600g
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7542円
806 入札履歴
終了
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