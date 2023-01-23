『Water Rocks(ウォーターロックス) ショートライフベスト WRLV-3137-03 チャコール F【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 17分に出品され03月14日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,542円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 これぞエントリーモデルの決定版! 股紐を排除したウエストハーネス仕様にモデルチェンジ! ウエストハーネスはライフジャケットの重さをウエストで支えるため、肩への負担が激減! 長時間釣行でも肩こりとは無縁! たいへんオススメのベストです。プライヤーホルダー、フィッシュグリップホルダーなどの装備が付き、基本性能が充実。生地感、パーツ位置などを見直し高価なモデルに負けない作りに改良、前部浮力体は2分割しフィット感を向上させてます。また、背面浮力体も2分割しさらにフィット感を向上させました。洗濯の際には浮力体を外すことが可能です。カラーは4色あります。ソルトウォーター・ウェイディング用ショートライフベスト。弊社のネオプレーンウェイダー及びショートレインジャケットとの組み合わせで、ビギナーからベテランまでお手頃価格でご入手いただけます。ウォッシャブル! ! 浮力材は取り外し可能です。