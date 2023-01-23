『REPTIZOO 爬虫類飼育用人工止まり木 モスヴァインマルチ E931 1本入 5個セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 12時 56分に出品され03月12日 12時 56分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 三晃商会 サンコー ワイルド レプティズー モスヴァイン マルチ（SANKO WILD REPTIZOO Moss Vines Multi）E931爬虫類飼育用 人工とまり木カメレオン、樹上性トカゲ、カエル等のケージレイアウトのための人工の止まり木。自然な外観を備え、自在に曲げたり、ねじったりすることができる本物そっくりのツル。フレキシブル素材でケージ内に自由にレイアウト可能。樹木等にからませるレイアウトが可能です。ペット用品／飼育ケース・水槽用アクセサリー商品サイズ：全長約130cm