『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage／ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage ≪Bad Ass Temple VS 麻....【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 13時 46分に出品され03月10日 13時 46分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2023/04/26

販売元:キングレコード



収録:Disc.1／01.かつての友 (スローバージョン) (第一幕)／02.Bright ＆ Dark (第一幕)／03.クソ親父のクソ説法 (第一幕)／04.三位一体 Bad Ass Temple (第一幕)／05.Shinjuku Big City Of Dreams (第一幕)／06.獄と寂雷 (第一幕)／07.襲撃 (第一幕)／08.理由なき戦い (第一幕)／09.かつての友 (リフレイン) (第一幕)／10.弁護士・天国獄 (第一幕)／11.My Home Our Home (第一幕)／12.かつての友 (ロングバージョン) (第一幕)／13.リーダーの資質 (第一幕)／14.マイ・ヒーロー (第一幕)／15.理由なき戦いの意味 (第一幕)／16.殴り合いの先の真実 (第一幕)／17.Bright ＆ Dark (End ver.) (第一幕)／18.D.D.B Performance (第二幕)／19.三位一体 Bad Ass Temple (第二幕)／20.Shinjuku Big City Of Dreams (第二幕)／21.リーダーの資質 (第二幕)／22.かつての友 (リフレイン) (....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2022/12/01