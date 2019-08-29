『(V.A.)／SACRA MUSIC FES.2019 NEW GENERATION (初回限定) 【Blu-ray】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 39分に出品され03月29日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2019/10/30

販売元:ソニー・ミュージックディストリビューション



収録:Disc.1／01.オープニング映像／02.WILD BLUE／03.決闘／04.近日公開第二章／05.敗者復活戦自由形／06.コネクト／07.かかわり／08.NEWLOOK／09.starry／10.衝動／11.ideal white／12.スタートダッシュ／13.恋はミラクル／14.君色シグナル／15.アイヲウタエ／16.キミの隣／17.スターティングブルー／18.センチメンタルクライシス／19.デート／20.フィッシュストーリー／21.ボタン／22.SPEED STAR／23.ambiguous／24.REBEL FLAG／25.約束 -Promise code-／26.極楽浄土／Disc.2／01.vanilla sky／02.BLAZING／03.ピルグリム／04.SWEET HURT／05.forget-me-not／06.RESISTER／07.凛／08.KOE／09.Overfly／10.Startear／11.Cage／12.sh0ut／13.Unti-L／14.irony／15.CheerS／16.ヒトリゴト／17.カラフル／18.WANTED GIRL／19.センパイ。／20.azure....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2019/08/29