『(V.A.)／LIVE VIDEO ネオロマンス□ライヴ 遙か祭2015 豪華版 (初回限定) 【DVD】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 32分に出品され03月05日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD

発売日:2016/01/20

販売元:ユニバーサルミュージック



収録:Disc.1／01.遙かなる時空の中で ＜オープニング＞／02.遼遠の旅路を行け ＜オープニング＞／03.逝春の心は黒曜石に〜暗闇の傀儡師 ＜ライヴパート(1)＞#逝春の心は黒曜石に#暗闇の傀儡師／04.儚さと強さのあいだで…〜空にとどく宣誓 ＜ライヴパート(1)＞#儚さと強さのあいだで…#空にとどく宣誓／05.八千代ノ華 ＜ライヴパート(1)＞／06.満天の星は宝地図〜土砂降りLONELY HEART ＜ライヴパート(1)＞#満天の星は宝地図#土砂降りLONELY HEART／07.ミニドラマ『舞と流鏑馬と鬼の仮面と』 (『遙かなる時空の中で』より)／08.Seasons〜遙かなる空 ＜『遙かなる時空の中で6』コーナー＞／09.ミニドラマ『隅田川納涼祭「待ち合わせ」編』 ＜『遙かなる時空の中で6』コーナー＞／10.不可欠ナ理由 ＜ライヴパート(2)＞／11.TiGER ＜ライヴパート(2)＞／12.トークコーナー『....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2015/11/10