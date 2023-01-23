『ゼンオン ミュージックベル・スーパー? 単音 MB-SP? No.21 C# (ド#/レb 高) 3音色クラッパー採用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 14時 41分に出品され04月08日 14時 41分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンオン ミュージックベル・スーパー? 単音 MB-SP? No.21 C# (ド#/レb 高) 3音色クラッパー採用
【商品説明】
・MB-SP? No.21
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・三色音色切替クラッパー：従来のノーマル硬度のクラッパーの他にハード、ソフトタイプの材質を一つのクラッパーに装備。クラッパーは回転可能でベルに取付けた状態で音色の切替が可能。
・材質:鉄製
・重量:248g
・高さ:174mm 直径:74mm
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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454 入札履歴
終了
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