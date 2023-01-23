『山善 ディスプレイラック (マガジンラック) 1列 (2マス) 幅35.5×奥行33×高さ82.5cm 左右開閉タイプ 天板こぼれ止め 中棚【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 30分に出品され03月11日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 ディスプレイラック (マガジンラック) 1列 (2マス) 幅35.5×奥行33×高さ82.5cm 左右開閉タイプ 天板こぼれ止め 中棚
【商品説明】
・お客様組立品
・品質:国内の第三者機関において、ＪＩＳ基準に基づいた試験に合格済み
・本体サイズ:幅35.5×奥行33×高さ82.5cm
・材質:本体/プリント紙化粧パティックルボード、背板/プリント紙化粧繊維板
・耐荷重:52kg (全体) 、10kg (棚/1枚) 、1kg (マガジンディスプレイ / 1箇所)
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 35.40 cm
奥行 : 88.50 cm
重量 : 11.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
レコード用アクセサリ ペーパーエントランス レコード 7インチ EP 厚紙 スリーブ ジャケット 紙 袋 保護 ケース 200枚 55086
¥ 7790
DECKSAVER(デッキセーバー) DJバッグ・ケース NI Kontrol S2 対応 耐衝撃カバー DS-PC-KONTROLS2
¥ 7790
トムクラウン Tom Crown ワウワウミュート ピッコロトランペット用 オールアルミ
¥ 7776
GATOR ゲーター ミキサーケース ナイロン製ギグバッグ G-MIXERBAG Series G-MIXERBAG-1306 (13.1
¥ 7774
Houseables ビニール製 防虫 ブランケット リネン セーター ベッドシーツ キルト 衣類 枕 掛け布団 折りたたみ式 18インチ x 15イ
¥ 7756
キーボードケース MAGMA マグマ ケース CTRL-CASE MPK MINI
¥ 7725
KORG 電子ドラム WAVEDRUM専用 ソフトケース SC-WD-GL
¥ 7718
DECKSAVER(デッキセーバー) DJバッグ・ケース NI Kontrol S4 Mk1、Mk2 対応 耐衝撃カバー DS-PC-KON
¥ 7717
UDG Creator Novation Launchpad Pro MK3 Hardcase Black ハードケース
¥ 7711
sE Electronics X1A コンデンサーマイク国内正規品
¥ 7709
ベリンガー 2入力2出力 USBオーディオインターフェース ブラック 1-Channel UM2 U-PHORIA
¥ 7674
Analog Cases Akai MPC One 専用セミハードケース
¥ 7661
ワイヤレスマイク iphone ピンマイクワイヤレス スマホ外付けマイク Alvoxcon 無線マイク2.4G 超軽量 収納充電ケース付き ウインドシールド付き 録音録画 オンラ
¥ 7650
IODATA CDレコSE(ホワイト) CDレコーダー スマホ CD取り込み パソコン不要 ケーブル接続で取り込み 【iPhone/iPad/Andr
¥ 7638
Koss 178857 Stratusヘッドフォン
¥ 7630
GATOR ゲーター ミキサーケース ナイロン製ギグバッグ G-MIXERBAG Series G-MIXERBAG-1306 (13.1
¥ 7628
UDG Creator NI Maschine Mikro MK3 Hardcase Black ハードケース
¥ 7624
GATOR ゲーター MIDIコントローラー用 キャリングバッグ GK Micro Series ショルダーストラップ付属 GK-1610
¥ 7608
落札価格7541円
757 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！