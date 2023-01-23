『山善 ディスプレイラック (マガジンラック) 1列 (2マス) 幅35.5×奥行33×高さ82.5cm 左右開閉タイプ 天板こぼれ止め 中棚【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 30分に出品され03月11日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 ディスプレイラック (マガジンラック) 1列 (2マス) 幅35.5×奥行33×高さ82.5cm 左右開閉タイプ 天板こぼれ止め 中棚



【商品説明】

・お客様組立品

・品質:国内の第三者機関において、ＪＩＳ基準に基づいた試験に合格済み

・本体サイズ:幅35.5×奥行33×高さ82.5cm

・材質:本体/プリント紙化粧パティックルボード、背板/プリント紙化粧繊維板

・耐荷重:52kg (全体) 、10kg (棚/1枚) 、1kg (マガジンディスプレイ / 1箇所)



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 88.50 cm

重量 : 11.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。