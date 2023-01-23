『Seirus(セイラス) アウトドア 女性用 完全防水 グローブ サウンドタッチ エキストリーム オールウェザーグローブ ブラック×ベリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 09分に出品され03月23日 09時 09分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Seirus(セイラス) アウトドア 女性用 完全防水 グローブ サウンドタッチ エキストリーム オールウェザーグローブ ブラック×ベリー



【商品説明】

・100%ウォータープルーフでスマートフォン・タッチパネル対応はセイラス社だけ

・Patent Pending

・アウターは4方向ストレッチナイロン、インナーにはフリースライニング、パーム部は高い耐久性を持つラバーテック

・スマートフォン・タッチパネル対応(iPhone，iPad，iPod，アンドロイド他):*人差し指と親指の指先のみ対応

・用途:スキー・スノーボードはもちろん自転車、ラン、ウォーキング、つり、、、日常使用まで広く対応



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 28.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

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