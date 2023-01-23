『AQA(エーキューエー) マリンスポーツ マスク & スノーケル 2点セット アネモライト & ビキシードライスペシャル クリスタルブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 46分に出品され03月09日 06時 46分に終了予定です。即決価格は7,541円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AQA(エーキューエー) マリンスポーツ マスク & スノーケル 2点セット アネモライト & ビキシードライスペシャル クリスタルブルー



【商品説明】

・セット内容: マスク， スノーケル

・マスクサイズ:118mm×101mm、スノーケルサイズ:全長400mm/内容積116cc/内径17mm相当

・特徴:9才以上の子供向けサイズ

・素材:プラスチックパイプ/エラストマー製マウスピース



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 42.70 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。