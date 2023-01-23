『Hi Story 1/43 スバル IMPREZA WRX STi (2001) ピュアホワイト 完成品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 14時 07分に出品され04月05日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,540円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hi Story 1/43 スバル IMPREZA WRX STi (2001) ピュアホワイト 完成品



【商品説明】

・Hi Story 1/43スケールミニカー。

・レジンモデル。

・株式会社SUBARU (富士重工業株式会社)が2001年に販売開始した『2代目インプレッサ WRX STi』が1/43スケールレジンモデルカーとして登場。



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ Hi

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(2001)

ピュアホワイト

完成品