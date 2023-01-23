『Hi Story 1/43 スバル IMPREZA WRX STi (2001) ピュアホワイト 完成品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 14時 07分に出品され04月05日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,540円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hi Story 1/43 スバル IMPREZA WRX STi (2001) ピュアホワイト 完成品
【商品説明】
・Hi Story 1/43スケールミニカー。
・レジンモデル。
・株式会社SUBARU (富士重工業株式会社)が2001年に販売開始した『2代目インプレッサ WRX STi』が1/43スケールレジンモデルカーとして登場。
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
POSTAGE STAMP 1/100 AH-64D アパッチ・ロングボウ アメリカ陸軍
¥ 7540
EBRRO 1/43 SUPER GT300 HANKOOK PORSCHE 2011 完成品
¥ 7539
ブルム1/43 フェラーリ 375 イギリスGP1951 ＃12 S2114
¥ 7538
トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱
¥ 7536
ポケモンドリームトミカ メガリザードンX パワードブラック
¥ 7536
Titan64 1/64 Singer 911 (964) Targa ゴールド 完成品
¥ 7535
トミカギフト トミカいっぱいカーキャリアセット
¥ 7534
スパーク 1/ 43 Oracle Red Bull Racing RB18 No.1 Oracle Red Bull Racing Winner Dutch GP 2022 - 30th(S8548)ミニカー 返品種別B
¥ 7534
おもちゃ タカラトミー『 トミカ ダブルアクショントミカビル 』 ミニカー 車 男子用 3歳以上 玩具安全基準合格 STマーク認証 TOMI
¥ 7534
おもちゃ Jada(ジャダ) バック・トゥ・ザ・フューチャー2 ライト付きタイムマシン 1:24スケール ダイキャスト コレクター向け 車
¥ 7534
トミカ 万福トミカ 6台セット
¥ 7534
ソリド ミニカー 1/18 フォード マスタング 2020 シェルビー GT500 ファストトラック Ford Mustang Shelby
¥ 7534
Maisto ブラーゴ 1/18 1969 ミニクーパー Bburago 1/18 1969 Mini Cooper レース スポーツカー
¥ 7533
エブロ 1/43 ハセミ トミカエブロ GT-R スーパーGT500 2009 第7戦 Fuji (44235) 完成品
¥ 7533
ミニカー 《箱付》1:42 ランドクルーザー プラド 150 後期
¥ 7533
メビウスモデル 1/25 1971 フォードレンジャー ピックアップ
¥ 7532
ミニカー ダイキャスト 重機 コンクリートポンプ車 208-918
¥ 7532
ジク (SIKU) Steyr CVT6230 SK3283
¥ 7532
落札価格7540円
295 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！