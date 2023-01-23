『ケンタイ ウエイトダウン SOYプロテイン ココア風味 1kg プロテイン (K1240)x2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 20時 53分に出品され04月27日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,540円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケンタイ ウエイトダウン SOYプロテイン ココア風味 1kg プロテイン (K1240)x2



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。