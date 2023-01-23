『コイズミ 扇風機 DCモーター リモコン付き 風量8段階 首振り オフタイマー付き 黒 ブラック KLF-3003/K【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 13時 29分に出品され03月07日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,540円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 DCモーター搭載、風量8段階調節オフタイマー1・2・4・6時間リモコン付属仕様・電源:AC100V 50/60Hz共用・風量調節:8段階調節・首振:左右：約60度(自動)、上：約20度(手動)、下：約14度(手動)・オフタイマー:1・2・4・6時間・本体サイズ:約350(W)×350(D)×840(H)mm・本体質量:約2.5kg