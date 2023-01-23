『Durston（ダーストン）芯金棒スタンド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 13分に出品され04月22日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,540円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
詳細：世界でも品質に定評のあるイギリス製Durston社の製品
土台として作業の補助に使用するのはもちろんですが、素手で持つことによるサビ防止や叩く際に余計な力が加わるのを防ぐための用途も兼ねているため、芯金棒を長く愛用頂くためのサポートの役割を担っています。
また成形の際の衝撃にも耐えられるよう重量にも拘っております。
サイズ：293×70×75/重さ2.7kg
用途：芯金用のホルダーです。
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落札価格7540円
102 入札履歴
終了
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