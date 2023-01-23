『2個セット アカナ パピーレシピ 2kg x2 4kg ドライフード ドッグフード 犬用 フード ACANA【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 59分に出品され03月29日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

放し飼い鶏肉、巣に産み落とされた卵、天然カレイをたっぷり使用し、子犬の健康的な成長をサポートする栄養が豊富に含まれます。



≪原産国≫

カナダ



≪賞味期間（製造から）≫

15ヶ月

※仕入れ元の規定により半年以上期限の残った商品のみ出荷致します



≪保存方法≫

別途パッケージに記載



≪メーカー名≫

（株）トランペッツ