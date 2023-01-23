『[枚数限定][限定版]ももいろクリスマス2014 さいたまスーパーアリーナ大会 〜Shining Snow Story〜 Day1/Day2 LIVE Blu-ray BOX【初回...[Blu-ray]【返品種別A】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 04分に出品され03月25日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品 番：KIXM-90201/4発売日：2015年06月24日発売出荷目安：５〜１０日種類:Blu-ray初回限定版/特殊パッケージ仕様モモイロクリスマス２０１４サイタマスーパーアリーナシャイニングスノウストーリーデイ１デイ２ライブブルーレイボックス