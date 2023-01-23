『INAX LIXIL リクシル浴室オプション 風呂巻フタ(ポリエック対応) 【YFM-9070】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 24分に出品され03月26日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リクシル 浴室オプション 風呂巻フタ(ポリエック対応)
【YFM-9070】
サイズ：奥行680×幅884(mm)
材質：ポリプロピレン
重量：1.9kg
カラー：ホワイト
※INAXのユニットバス「ポリエック」対応の風呂フタです。
対象浴槽：PB-901BL(R)とPB-902
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¥ 7657
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¥ 7644
落札価格7539円
91 入札履歴
終了
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