『TOMMY HILFIGER バックパック AU0AU01496BDS ブランド ブランド品 プレゼント ギフト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 01時 29分に出品され03月10日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

ブランド名：TOMMY HILFIGER

オリジナル品番：AU0AU01496BDS

カラー：Black

サイズ：(約)縦35cm 横28cm マチ14.5cmストラップ長さ(約)49〜91.5cmストラップ立ち上がり(約)16〜39cm(調節可・取り外し不可)

重量：(約)335g

仕様 開閉：ファスナー内側：-外側：サイドポケット×2、ファスナーポケット×1

素材：ポリエステル100%、装飾部分除外

付属品：無し

製造国：中国、その他

カテゴリ ファッション

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