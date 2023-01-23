【お取り寄せ】マイクロSDカード microSDXC 128GB MF-DRMR128GU11【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品説明】ドライブレコーダーに最適な、高耐久モデルのmicroSDXCメモリカードです。※他に、防犯／監視カメラ、ネットワークカメラなど書込み回数が多い用途にも適しています。 耐温度−25〜85で、車内の高温・低温に強い仕様です。 書き換え可能回数が当社標準品比約3倍の高寿命Flashを採用しています。※当社指定環境にて測定 電源の瞬断でもデータの損傷が起こりにくい耐性を備えています。※当社指定環境にて測定。【仕様】メモリ規格：ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ スピードクラス：Ｃｌａｓｓ１０、ＵＨＳ−Ｉ インターフェイス：ｍｉｃｒｏＳＤ メモリ容量：１２８ＧＢ 最低保証速度：１０ＭＢ／ｓ 動作環境：−２５〜８５ 外形寸法：幅１５．０ｍｍ×高さ１１．０ｍｍ×奥行１．０ｍｍ 重量：約０．４ｇ 付属品：ＳＤ変換アダプター×１ 保証期間：１年 その他：「ＪＩＳ防水保護等級７（ＩＰＸ７）」に準拠（※）本体のみ