『G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR (DDR4-3200 CL16 8GB×2)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 19時 26分に出品され05月03日 19時 26分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR (DDR4-3200 CL16 8GB×2)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7539円
95 入札履歴
終了
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