『角利産業 インフレーターマット スウェード調 7cm厚 アウトドアマット キャンプ 車中泊 自動膨張 コンパクト 収納袋付 グレー/ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 03時 57分に出品され04月30日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
角利産業 インフレーターマット スウェード調 7cm厚 アウトドアマット キャンプ 車中泊 自動膨張 コンパクト 収納袋付 グレー/ブラック
【商品説明】
・使用時サイズ:約縦200×横80×厚7cm
・収納時サイズ:約長さ41×直径30cm
・寝心地、断熱性に優れた7ｃｍ厚インフレーターマット空気入れの手間がかからない自動膨張(自動膨張だけでは完全に膨らみません。空気を吹き込んで硬さを調節してください)シーンに応じて使い分けができる片面スエード仕様)
・材質:本体/ポリエステル(スエード調・ハニカム柄)、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束ベルト/ナイロン
・重量:約3.3kg
【サイズ】
高さ : 28.20 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 45.40 cm
重量 : 4.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7538円
960 入札履歴
終了
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