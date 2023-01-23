『LDW12SC(VP) ラベルシール 1ケース 500シート A4 12面 63.5×72mm マルチタイプ 宛名ラベル 商用ラベル 東洋印刷 LDW12SC【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 49分に出品され03月28日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 普通紙タイプ マルチタイプラベル 】



シートサイズ：A4 (210×297mm)



ラベルサイズ：63.5mm×72.0mm



面付け：12面付



ラベル角：角丸



対応プリンタ：

レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機・熱転写プリンタ



シート枚数：1ケース 500シート入 （1袋 100シート入×5袋）

ラベル個数：6，000片 （1シート 12面付×500シート）





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