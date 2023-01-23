『LDW12SC(VP) ラベルシール 1ケース 500シート A4 12面 63.5×72mm マルチタイプ 宛名ラベル 商用ラベル 東洋印刷 LDW12SC【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 49分に出品され03月28日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 普通紙タイプ マルチタイプラベル 】
シートサイズ：A4 (210×297mm)
ラベルサイズ：63.5mm×72.0mm
面付け：12面付
ラベル角：角丸
対応プリンタ：
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機・熱転写プリンタ
シート枚数：1ケース 500シート入 （1袋 100シート入×5袋）
ラベル個数：6，000片 （1シート 12面付×500シート）
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＜検索用関連ワード＞
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落札価格7538円
780 入札履歴
終了
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