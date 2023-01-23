『[ベンデイビス] リュックサック BDW-9340 ブラックレッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 23分に出品され03月21日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高密度で織り込まれたタフなポリエステルBODY、フロントに落とし込まれたBOXネーム刺繍や単品でもお使い頂けるキーリング、そして、長時間背負っても疲れにくいメッシュ＆クッション付きのバックパネル＆ショルダーハーネスも見逃せない！ 部屋は2つ、ポケットはノートPC用を含む合計11箇所。

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BDW-9340

ブラックレッド