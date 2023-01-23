『BitTradeOne ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス「UICreator」【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 05分に出品され04月13日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BitTradeOne ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス「UICreator」
【商品説明】
・Cherry赤軸を使用した耐久性の高いキースイッチ
・コンパクトで邪魔にならない筐体、複数同時接続にも対応
・簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能
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落札価格7538円
317 入札履歴
終了
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