『BitTradeOne ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス「UICreator」【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 05分に出品され04月13日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BitTradeOne ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス「UICreator」



【商品説明】

・Cherry赤軸を使用した耐久性の高いキースイッチ

・コンパクトで邪魔にならない筐体、複数同時接続にも対応

・簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能