『CableMod C-Series Classic ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Bla【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 14時 48分に出品され03月26日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CableMod C-Series Classic ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Bla
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 18.01 cm
奥行 : 25.70 cm
重量 : 890.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7538円
40 入札履歴
終了
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