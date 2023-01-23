『CableMod C-Series Classic ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Bla【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 14時 48分に出品され03月26日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CableMod C-Series Classic ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Bla



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 18.01 cm

奥行 : 25.70 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。