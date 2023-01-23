『療法食 ドクターズケア ドッグフード Drs Diet 犬用シニア 3.8kg シニア犬用 3.8キログラム (x 1)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 00時 23分に出品され03月25日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,537円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

療法食 ドクターズケア ドッグフード Drs Diet 犬用シニア 3.8kg シニア犬用 3.8キログラム (x 1)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 3.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。