『アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 12kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 35分に出品され03月23日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,537円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 12kg
【商品説明】
・チキン
・内容量:12kg
・成犬用
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 60.50 cm
重量 : 12.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7537円
839 入札履歴
終了
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