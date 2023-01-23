『アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 12kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 35分に出品され03月23日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,537円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 12kg



【商品説明】

・チキン

・内容量:12kg

・成犬用



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 60.50 cm

重量 : 12.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。