『ファイテン(phiten) RAKUWAネック X50 `10金本モデル オレンジ 50cm＆RAKUWAバンド メタックス 2枚入 阪神タ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 20時 24分に出品され05月11日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,537円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) RAKUWAネック X50 `10金本モデル オレンジ 50cm＆RAKUWAバンド メタックス 2枚入 阪神タ



【商品説明】

・50cm 限定モデル



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。