【値引き中！】【大特価！】S&T M203タイプ FRP グレネードランチャー（各サイズ/カラーあり）【お得な5点セット】【2024年最新】

商品情報

(セット詳細について)

最初から各種対応のオプションが付いてくる安心セット。

すぐに遊ぶことが出来ます!

1つ1つ買うよりも絶対お得なセット内容となります。



【スペシャルセット内容】

STGLM203 S&T M203タイプ FRP グレネードランチャー (Long/Short/FDE/BK)

STGAS01 S&T ダンガン ハイパーガス 200ml

UFCCART05N NEW 金属製ランチャカートリッジ 72発

NSTBBB015S S&T NEW PRECISION BBs BIO弾 0.15g 約2000発



※在庫状況により、セット内容が変更になる場合もございます。