『ウルティマ トーキョー ビジネスバッグ セカンドバッグ 本革 トリノ No.77971 メンズ ネイビー×ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 23分に出品され03月26日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウルティマ トーキョー ビジネスバッグ セカンドバッグ 本革 トリノ No.77971 メンズ ネイビー×ブラウン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ21cmxヨコ28cmxマチ6cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・持ち手の全長:29cm

・留め具の種類: ジッパー

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・重量:490g



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 31.40 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ウルティマ

トーキョー

ビジネスバッグ

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トリノ

No.77971

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