『ウルティマ トーキョー ビジネスバッグ セカンドバッグ 本革 トリノ No.77971 メンズ ネイビー×ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 23分に出品され03月26日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルティマ トーキョー ビジネスバッグ セカンドバッグ 本革 トリノ No.77971 メンズ ネイビー×ブラウン
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ21cmxヨコ28cmxマチ6cm
・ポケットの数:5(外側1/内側4)
・持ち手の全長:29cm
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・重量:490g
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 31.40 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Gootium帆布リュックサック-ミリタリ 旅行用リバックパック オリーブグリーン
¥ 7536
FSDWG ビジネスバッグ メンズ 紳士 本革 編み込みバック ブリーフケース ビジネスバック トートバッグ ビジネスバッグ 2way A４
¥ 7536
AISFA リュック ビジネスリュック YKK ファスナー リュックサック バックパック 大容量 防水 2way USB 充電ポート マチ拡
¥ 7536
ゴーション G2001AMG 帆布ファスナー式リュックサック-クラシックアウトドアルックザック オリーブ
¥ 7536
平野鞄 ボストンバッグ トラベルバッグ メンズ レディース 大容量 修学旅行 軽量 ２泊 アウトドア 出張 旅行 部活 ３泊 大きめ 多機能
¥ 7536
BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水リュック 通勤 通学 リュック レ
¥ 7536
ジャックウルフスキン リュック (デイパック) 2010932 / STD BASE PACK 多機能 バッグ 5164_coyote
¥ 7536
フットマーク 通学用リュック 通学バッグ L 容量:32L キッズ ブラック
¥ 7536
マジェスティック ミル 生活雑貨 ブラック
¥ 7535
リュック メンズ ビジネスリュック リュックサック 防水 スクエアリュック 大容量 PCリュック
¥ 7535
ヒュンメル リュック CITY DAYPACK ロイヤルブルー (63)
¥ 7535
ピエモンテ ルッソ ナイロンツイルショルダーアンドリュックサック2ウェイバッグ 6335 チョコ
¥ 7535
PU レザー トートバッグ バッグ メンズ レディース 男女兼用 プレゼント 革 レザー PU革 レザートートバッグ 大容量トートバッグ イ
¥ 7535
レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 2WAY 1泊 2泊 出張 旅行 底鋲付き 斜めがけ 機内持ち込み 652 ブラック
¥ 7535
アルテミスクラシック ArtemisClassic アーバンタブレットボディバッグ ACBG0038 メンズ ショルダーバッグ 小物入れ 撥
¥ 7535
Pajar パジャール JADEN SMALL BACKPACK レディース ガールズ リュック バッグ カバン (クリーム)
¥ 7535
エックスガール レディースタウンリュック・ビジネスリュック VELVET MINI DAYPACK 105213053006 ブラック
¥ 7535
Ｆｒｅｅｓｉａシンプル ファッショナブル レディース メンズ 大容量 ビジネス 旅行 通勤 通学 に 便利 ＰＣ バッグ 防水 盗難防止 カ
¥ 7535
落札価格7536円
885 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！