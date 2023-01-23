『キングジム 卓上CO2モニター CD10シロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 46分に出品され04月22日 13時 46分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キングジム 卓上CO2モニター CD10シロ
【商品説明】
・【CO2検出範囲】400?5000ppm 【誤差】±（5%＋50ppm） 【分解能】1ppm 【その他機能】温度・湿度計
・【外形寸法】約W86×D48×H49? 【質量】約78ｇ（本体のみ）
・【電源】USB（ケーブル付属）もしくは単4形アルカリ乾電池×3本（別売）
・室内のCO2濃度、温度、湿度を数値化！人の密集や空気のよどみを気づかせてくれる
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 9.20 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前にお問合せくださいませ。
※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X09BHXWQ94
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落札価格7536円
473 入札履歴
終了
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