『アカナ レッドミートレシピ 6kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 12分に出品され04月20日 06時 12分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・自然食 6キログラム (x 1) 064992561604

・粗たんぱく質 29% 脂肪分 17% 粗灰分 7.5% 粗繊維 5% 水分 12% カルシウム 1.6% リン 1.1%オメガ-6 2.5% オメガ-3 0.8% エネルギー (ME) 3493 kcal/kg