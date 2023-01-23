『アクアシステム AXY LT 600 WBR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 32分に出品され03月12日 02時 32分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アクアシステム AXY LT 600 WBR
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :10×58×6cm
・本体重量:1200g
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 63.20 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7536円
631 入札履歴
終了
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