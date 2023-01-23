『Carlo Giordano カルロジョルダーノ バイオリンケース TRC-100C 1/16 ORG オレンジ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 00時 35分に出品され03月22日 00時 35分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Carlo Giordano カルロジョルダーノ バイオリンケース TRC-100C 1/16 ORG オレンジ



【商品説明】

・ストラップ付属

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・寸法：185×550×110mm

・重量：0.8kg

X00A47HBM4



【サイズ】

高さ : 50.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 39.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。