『DAIKO LEDダウンライト LEDランプ付 40W形 LED電球4.7W(E17) 非調光タイプ 埋込穴φ75mm 配光角70° 電球色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 00時 03分に出品され03月18日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DAIKO LEDダウンライト LEDランプ付 40W形 LED電球4.7W(E17) 非調光タイプ 埋込穴φ75mm 配光角70 電球色
【商品説明】
・重量：0.3kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7536円
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終了
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