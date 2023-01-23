『バックパック Recycle Front Mesh Day Pack【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 45分に出品され03月17日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「RENU」を使用したリサイクルシリーズのデイパック。フロント部分がメッシュポケットで、ポケット内の小物の収納管理がしやすい仕様になっています。内部PCスリーブの位置を底面から少し上げることで、PCを保護する仕様です。サイドポケットを両脇に配置し、バッグ本体内側にはボトルポケットを付け、小物など収納可能です。ショルダーストラップにはポイントにCHUMSワッペン付きです。キッズサイズSmall Front Mesh Day Pack(CH60-3318)の展開もあり、親子でコーディネイトを楽しめるアイテムです。サイズ【W:32cm D:14cm H:45cm (約25L)】
Gootium帆布リュックサック-ミリタリ 旅行用リバックパック オリーブグリーン
¥ 7536
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落札価格7536円
278 入札履歴
終了
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