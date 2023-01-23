『「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ 日本製センサー 心電図ECG+PPG 24時間体温管理 血圧血中酸素 心拍数 着信通知 睡眠検測 ギフト 母の日 2023最新作【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 46分に出品され03月03日 11時 46分に終了予定です。即決価格は7,536円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番：daikoku120

Appオペレーティングシステム：IOS 8.0以上、Android 4.4以上

多機能健康管理

血糖モニタリング、血中酸素、血圧や心拍数、血中酸素などの測定機能を一瞬で確認でき、スマホと同期した後アプリで健康状態データを一目で分かります。

最新呼吸率機能付き

面倒な設定は不要で、手首のスマートウォッチで押すだけで自身の呼吸率情報を入手できることは何よりです。 大人は毎分間の正常呼吸頻度は12-22回です。

体温測定＆心電図監視

腕の温度計として簡単に体温を測って、測定結果もグラフ画面で一目瞭然！

PPGとECG計測技術を採用して、且つAL心電図レポートも詳しく分析しますので、健康状況を随時把握できて大変役たちます。

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※このデバイスは医療機器ではありません、提供データや情報は参考用です

健康管理及び運動管