『Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 22分に出品され03月13日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM
【商品説明】
・360度の圧倒的な臨場感を収音
・ROLAND CS-10EM
・ウェアラブルマイク
・コンデンサ型マイク
・バイノーラルマイクロフォン・イヤホン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ローランド バイノーラル録音対応 360度の圧倒的な臨場感を収音
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 21.31 cm
奥行 : 28.12 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7535円
590 入札履歴
終了
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